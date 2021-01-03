 

Подруга объяснила одиночество вдовы Александра Абдулова

03.01.2021, 11:44, Разное
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Подруга вдовы популярного российского актера Александра Абдулова в рамках недавнего интервью рассказала, почему после его смерти она предпочитает оставаться одинокой. По ее словам, артиста не стало 12 лет назад, однако Юлия Абдулова так и не вышла замуж.
До сих пор вдова Александра Абдулова предпочитает одиночество. Она не любит ничего не рассказывать о себе прессе. Юлия Абдулова имеет высшее образование юриста, на сегодняшний день она работает в одной из столичных медицинских компаний. Свободное время вдова артиста проводит с единственной дочерью. Когда скончался Александр Абдулов, девочке не было и года.

Юлия Абдулова не посещает различные светские вечеринки. У нее нет никакой звездной болезни, в этом заключается счастье. После скоропостижной смерти мужа, который был старшее ее более чем на 20 лет, за Юлией Абдуловой пытались ухаживать различные мужчины, но в итоге серьезные отношения ни с кем не сложились.

Вдова актера нашла себе новое увлечение, которое помогло пережить утрату. Она начала заниматься астрологией и даже закончила специализированное учебное заведение.



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