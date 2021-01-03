 

Актер Сергей Жигунов выписался из госпиталя в Крыму

03.01.2021, 11:16, Новости дня
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Актер Сергей Жигунов, госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, выписался из госпиталя, последние тесты артиста на COVID отрицательные.

Жигунов сообщил в Instagram, что «все последние тесты отрицательные». Он выразил надежду, что «антител хватит хотя бы на полгода».

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Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

 

«Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», – добавил актер.

Он также уточнил, что после трех недель болезни будет долечиваться амбулаторно.

Напомним, 28 декабря стало известно, что Жигунов госпитализирован с COVID-19 в Крыму.



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