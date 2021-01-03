Актер Сергей Жигунов выписался из госпиталя в Крыму

03.01.2021, 11:16, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актер Сергей Жигунов, госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, выписался из госпиталя, последние тесты артиста на COVID отрицательные.

Жигунов сообщил в Instagram, что «все последние тесты отрицательные». Он выразил надежду, что «антител хватит хотя бы на полгода».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

«Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», – добавил актер.

Он также уточнил, что после трех недель болезни будет долечиваться амбулаторно.

Напомним, 28 декабря стало известно, что Жигунов госпитализирован с COVID-19 в Крыму.