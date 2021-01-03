В РФ за сутки выявили 24,1 тыс. случаев коронавируса

03.01.2021, 11:16, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 24 150 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «в РФ выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3851, Санкт-Петербурге – 3738, Московской области – 1539.

Всего в стране выявлено 3 236 787 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 618 882 человек, из них 19 847 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 504 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 58 506 человек.

Накануне, 2 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 301. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 2151.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.