 

“Укравтодор” предупредил водителей о тумане и мокрых дорогах

03.01.2021, 11:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Укравтодор” 3 января предупредил водителей автомобилей о туманах и мокрых дорогах на большей части территории Украины.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое. На перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия сухое, сообщила компания.

На дорогах государственного значения покрытие на спусках, подъемах, мостах и скругленных участках обрабатывают противогололедными материалами. Проезд открыт по всем участкам дорог государственного значения, для этого “Укравтодор” привлек 464 единицы техники и 594 рабочих.

По информации Укргидрометцентра, в Украине 3 января ожидается облачность и ветер 7–12 м/с. Температура воздуха от -1 ºС до +5 ºС в южных регионах. Синоптики также рассказали о вероятности туманов и первом уровне опасности погодных условий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Ouest-France – «новая эра» или «карт-бланш» для аннексии — Израиль и ОАЭ заключили мирный договор

25.06 / Экономика: «Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

16.11 / Белсат – Лукашенко поручил взять под контроль расследование гибели протестующего — впервые с начала демонстраций

13.10 / Россия опровергла заявление США о договоренностях по СНВ-3

26.08 / В средстве от насекомых нашли способный убить COVID-19 компонент

24.12 / 24 канал – Зеленский поблагодарил Макрона за «жест настоящей дружбы»

06.11 / Вице-премьер Украины объяснил сравнение Донбасса с «раковой опухолью»

29.07 / В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет

23.07 / Пролежавшее месяц в пакете тело женщины нашли в Подмосковье

13.11 / Le Monde – французская оппозиция игнорирует призывы властей к «национальному единству»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска