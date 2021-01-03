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03.01.2021, 11:14, Новости дня
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В ДТП во Львовской области пострадало девять человек. Об этом 3 января сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла 2 января около 23.00 в Пустомытовском районе на трассе Киев – Чоп. Столкнулись BMW и микроавтобус Mercedes Sprinter.

“Водитель ВMW, 26-летний местный житель, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Sprinter, которым управлял 36-летний житель Луцка”, – говорится в сообщении.

Пострадали восемь пассажиров микроавтобуса и водитель BMW. Четверо пострадавших – несовершеннолетние. 17-летняя пассажирка Mercedes Sprinter и водитель легкового авто госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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