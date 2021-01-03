Мнение: Денег – сколько угодно!

03.01.2021, 10:54, Разное

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Услышал тут по радио КовидФМ (которое я временно реабилитировал) интересную новость – что пресловутый биткоин поставил очередной рекорд: со вчерашнего дня “криптомонета” на мировых биржах стоит 31 тыс. долл. Одна. Монета. А ведь было время, и не так давно, когда их по 50 баксов продавали! (сказал я себе, в очередной раз упрекнув, что упустил момент сказочно озолотиться).

Вообще я не очень слежу за этими делами, но помню, что в прошлом году зимой тоже был какой-то ажиотаж: тогда биткоин за несколько месяцев тоже непрерывно рос и стоит вроде как на пике 14 тыс. долларов – а потом резко подешевел до 9, а потом вроде и до 5… Это ж получается, что он за “проклятый 2020-й” опять в несколько раз вырос? И в валюте?! Вот так скачкИ!

И тут я вспомнил, что недавно читал у Мовчана в его интереснейшем – и полном сарказма – анализе “итогов года”. Мовчан там потешается – “Весь год мы стояли в позе крайнего удивления, не смея пошелохнуться. Я попробовал собрать краткий перечень «а что, разве так можно было?» – думаю это хороший способ проводить уходящий год”. И первым (!) итогом пишет следующее: “Оказывается, денег можно печатать вообще сколько угодно, и никому за это ничего не будет – всем только лучше. Так видимо теперь все и будут делать в любой непонятной ситуации”.

А ведь действительно – весь год правительства разных стран, в том числе и США, только и делали, что печатали и раздавали деньги. Трамп, вон, по 2000 баксов раздал американцам. Каждому. В ЕС (например, в Германии) – тоже не отставали. Куда-то ведь все эти триллионы свеженапечатанной бумаги делись?!

И вот, получается, мы видим, куда. В те же биткоины. Огромные свободные массы денег заливают рынок, люди не знают, как от них отделаться, во что вложить (поскольку в банки бессмысленно – процентные ставки около нуля). Вот, налился соком биткоин…

Однако это всё ненормально. Точнее даже – это какая-то вакханалия. Сарказм у Мовчана горький: все ведь понимают, что “сколь веревочке ни виться – конец будет”. 31 тысяча долл. за то, что еще несколько лет назад стоило 50 (и не имеет вообще никакого материального воплощения, всего лишь набор циферок) – это безумие.

Жить, словом, становится всё интереснее.