 

Ученые объяснили шаровую молнию пятым измерением

03.01.2021, 10:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые объяснили возникновение шаровой молнии существованием пятого измерения. Впервые это явление зафиксировали древние греки, в рамках исследования научные сотрудники назвали одну из возможных гипотез его появления.
Многие физики ранее и вовсе сомневались, что шаровая молния в принципе возможно. Ученые нашли простое объяснение данному явлению. На сегодняшний день исследователи рассматривают несколько теорий, которые объясняют существование шаровой молнии.

Если рассматривать явление в трехмерном мире, то молния представляет собой цилиндр, соединяющий небо и землю. В случае разделения фигуры его поперечное сечение превратится в круг.

Авторы научной работы заявили, что имеется в виду не конкретное физическом вещество, а свет. Шаровая молния сама по себе не выделяет тепла или же какого-либо запаха. В дальнейшем на эту тему планируется провести дополнительные исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Развожаев: Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

11.10 / Ученые рассказали о способах для сохранения психического здоровья

28.07 / Москвичка отбилась от маньяка благодаря укусам

24.12 / Мнение: Почему Навальный не погиб?

10.07 / Археология: 10 тайн, которые до сих пор не удалось раскрыть

20.10 / В России введут обязательную регистрацию и налог на Wi-Fi роутеры

01.12 / Что происходит с душой после смерти человека и есть ли она на самом деле?

29.07 / Мнение: Преодоление снарядного голода, экспорт сахара и оправдание убийства Николая II

07.08 / Мнение: Проблема трассы М-4

03.10 / Мнение: Фамильное древо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска