Ученые объяснили шаровую молнию пятым измерением

03.01.2021, 10:52, Разное

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Ученые объяснили возникновение шаровой молнии существованием пятого измерения. Впервые это явление зафиксировали древние греки, в рамках исследования научные сотрудники назвали одну из возможных гипотез его появления.

Многие физики ранее и вовсе сомневались, что шаровая молния в принципе возможно. Ученые нашли простое объяснение данному явлению. На сегодняшний день исследователи рассматривают несколько теорий, которые объясняют существование шаровой молнии.

Если рассматривать явление в трехмерном мире, то молния представляет собой цилиндр, соединяющий небо и землю. В случае разделения фигуры его поперечное сечение превратится в круг.

Авторы научной работы заявили, что имеется в виду не конкретное физическом вещество, а свет. Шаровая молния сама по себе не выделяет тепла или же какого-либо запаха. В дальнейшем на эту тему планируется провести дополнительные исследования.