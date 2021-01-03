Киркорову подарили единственный в мире меховой рюкзак Louis Vuitton

03.01.2021, 10:52, Разное

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Поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову подарили на Новый год единственный в мире рюкзак бренда Louis Vuitton. Об этом артист пояснил подписчикам в социальной сети Instagram.

Филипп Киркоров отметил праздник дома, где собрал родных и близких, а также друзей. Вечеринка получилась очень веселой. В финале исполнитель принес огромную коробку от бренда Louis Vuitton. Там находился рюкзак из меха, сделанный в единственном экземпляре. От подарка Киркоров пришел в восторг. Этот аксессуар идеально вписывается в образ знаменитости.

Артист выразил благодарность всем гостям, которые пришли в его дом в ночь с 31 на 1 января. Он пожелал, чтобы 2021 год стал радостным, счастливым и хлебосольным.

Киркоров устроил гостям экскурсию по своей легендарной гардеробной. Тимати, Джиган, Оксана Самойлова, Егор Крид, Григорий Лепс и другие были поражены ее масштабами.