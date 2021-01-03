Учёные рассказали, о чём может сигнализировать запах человеческого тела

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03.01.2021, 10:52, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования выяснили, о чем может свидетельствовать запах тела человека. Они отметили, что животные собирают сведения друг о друге посредством обнюхивания.
В исследовании принимали участие специалисты из разных стран. Они выяснили, что запах тела человека может рассказать о многом. Оказалось, что некоторые даже не думают о том, как они подбирают себе вторую половину. Запах дает все информацию, которая необходима для подсознания.

С закрытыми глазами можно отличить бедного и богатого человека. Ученые заявляют, что здесь дело не в элитном парфюме. Обычно обеспеченные люди пахнут иначе.

Установлено, что запах меняется, исходя из состояния здоровья. В отдельных случаях можно заочно поставить диагноз.



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