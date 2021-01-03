Мнение: Самые красивые, смелые и ужасающие декольте в искусстве

03.01.2021, 10:44, Разное

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Собираясь с первого января железно-железно купить абонемент в фитнес, обязательно туда ходить и сделать из свой пышной фигуры бодибилдерскую, женщина, помни, что жир — это не просто масса, но иногда и красивая большая грудь! Давайте взглянем, как воспевали ее художники на протяжении веков.

Кто нарисовал самую большую?

Для затравки: знаменитая фотография Софи Лорен и Джейн Мэйнсфилд, 1957. Автор Joe Shere



Жорж Сера. Пудрящаяся женщина.

1889-90. Институт Курто, Лондон

Один из шедевров пуантилизма (стиля живописи "точками"). На картине изображена любовница художника Мадлен Кноблох, она была из простонародья, и художник скрывал отношения с нею. Видите, на стене висит какой-то складень с изображением цветочного натюрморта? Недавные исследования показали, что сначала это было зеркало, в котором отражалось лицо автора картины, но потом он, видимо, из стеснения, записал его. Кстати, это единственный известный автопортрет Сера (так и остающийся невидимым).

Нико Пиросмани. "Женщина с кружкой пива"

ок. 1905, Государственный музей искусств Грузии

Это была одна из первых работ Пиросмани, которые увидели в Москве: в 1913 году "открывший" его Илья Зданевич показал ее в числе четырех работ Пиросмани на знаменитой выставке "Мишень" на Большой Дмитровке. Первое, что волнует знатоков Грузии в этой картине — "почему пиво??? а не вино!". Но с точки зрения ассоциаций все кристально ясно: такой женщине нужна пышная пена.

На выставке в Альбертине (источник)



Неизвестный художник круга Давида. "Портрет женщины в белом"

около 1798, Национальная галерея искусств, Вашингтон

Когда вы читаете в "Унесенных ветром" о скандальной французской моде, согласно которой наряжалась бабушка Скарлет, держите в голове нечто типа такое. При Наполеоне, правда, такое безобразие быстро кончилось.

Крито-микенские женщины, несущие дары

Фрески из Тиринфа, 13-14 вв. до н.э., на илл. – их современные прориси-реконструкции

Фрагмент фрески в музее



Жан Фуке. Мадонна (створка Меленского диптиха).

1450 (Королевский музей изящных искусств, Антверпен)

Деве Марии вообще нередко положено быть изображенной с обнаженной грудью, ведь ее классический образ — именно Млекопитательница. Но эта картина с выставленной напоказ грудью как-то особенно шокирует. Во-первых, потому что непонятно зачем расстегнут лиф — Младенец и не думает кормиться, а спокойно сидит и куда-то показывает пальчиком. Во-вторых, из-за идеальной формы этой груди и ее белизны, которая как-то неприлично рифмуется с круглым выбритым лбом женщины. Наконец, в Мадонне узнавали живую персону — любовницу короля, придворную даму Агнес Сорель, и это уже имеет привкус не божественного, а реальности, что всегда более эротично.

Паулюс Морельсе. "Белокурая пастушка"

1624. Старая Пинакотека

В 17 веке не один Рубенс любил пышных женщин. В сущности, тогда их любили все. Множество художников отдавали дань этой страсти. Морельсе специализировался на одетых пастушках (с пастушечьими жезлами и соломенными шляпками). И, главное с гигантским декольте — доказывая ровно то же самое, что современные фотографы — полуголая женщина порой гораздо интересней полностью раздетой.

Тулуз-Лотрек. Прибытие Ля Гулю в Мулен-Руж

1892, МоМА

Тут изображена знаменитая танцовщица канкана, которая была любимой моделью Тулуз-Лотрека и темой ряда его произведений. Что за странная штуковина с нереальным вырезом на ней надета — понятия не имею, и как это сопрягается с корсетом (который вроде положен) — тоже непонятно. Но грудь там виднеется явно не маленькая, так что к условиям подходит.

Это было 7 картинок от меня.

Тащите в комментарии свои любимые изображения ОДЕТЫХ (одетых, одетых, еще раз напишу это слово — одетых) женщин с большой грудью или классным вырезом. Декольте допускается любой степени неприличности, с вываливающимися сосками. Но платья обязательны, без них не интересно, картины с голыми женщинами любой дурак за пять минут нагуглит.