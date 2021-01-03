Мнение: Завещание: оказывается, можно и так

03.01.2021, 10:42, Разное

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Вместе с собственностью, которой 30 лет назад нам снова разрешили владеть, россиянам вернули и право составлять точные завещания, в которых указывается подробно — что, кому и каким именно образом должно отойти после их смерти. Хоть закон накладывает тут некоторые ограничения, но целеустремлённый завещатель имеет сейчас достаточно возможностей для закрепления своей воли в юридических документах.

Публикую письмо давнего читателя, который проделал не так давно этот квест.

Я решил всё-таки пойти к нотариусу, потому что у меня есть имущество Х, которое должно достаться лицу Y.

При этом на меня оформлена ещё и родительская квартира. Я себя считаю только её хранителем, потому что в приватизации мог участвовать только я, хотя живут в ней они, и с моральной точки зрения квартира полностью их.

Также я собирался в 2020 году открыть ООО, у меня есть партнер Z, который фактически является соинвестором, но по ряду личных и бюрократических причин нам было неудобно, чтоб на данном этапе он был соучредителем. Из-за пандемии и карантина и возникших серьезных проблем я не успел зарегистрировать ООО до похода к нотариусу. Со временем в недалёком будущем я бы обязательно продал 50% доли партнеру и оформил бы всё официально, но раз уж дошел до нотариуса то решил включить в завещание и ООО.

Ни лицо Y, ни мой партнёр Z не являются по закону наследниками никакой очереди.

Завещание мне было интересно составить максимально точно, по-программистки учитывая все варианты.

Поэтому моя истинная воля заключается в следующем:

1. Имущество X необходимо передать лицу Y.

2. “Родительская” квартира должна достаться только родителям при любых обстоятельствах. И хотя они и являются наследниками первой очереди, и казалось бы их упоминание в таком контексте излишне, но если я женюсь или же у меня будут дети, они автоматически попадут в круг наследников первой очереди на полных правах с родителями, чего мне совершенно не нужно.

3. 50% от всего ООО должно достаться партнеру Z.

4. Всё остальное имущество вполне может наследоваться по закону, вписывать эту фразу даже в общей формулировке я не хотел и не вписал, ГК это позволяет.

Я тщательно подготовил черновик завещания. С моей точки зрения, текст был практически готов к подписанию.

При походе к нотариусу обнаружилась его нетактичность (и непрофессионализм и незаинтересованность во мне как клиенте? я же не буду подавать в суд после смерти, что он что-то там наделал тяп-ляп), который зачем-то спрашивал, кем мне приходятся Y и Z, никак не используя эту информацию. Вероятно, если бы они были родственниками, он бы это как-то указал, но мне пришлось его уговаривать специально вписать в завещание их ИНН, чтоб в случае открытия наследства им не пришлось в судебном порядке удостоверять, что Иванов Иван Иванович и Петров Петров Петрович – именно они, а не соседи-однофамильцы.

Следующая проблема – обязательная доля наследства. Мои родители – пенсионеры, они имеют на неё право по закону. И эта доля не позволяет мне защитить их квартиру от них самих. Так как закон не разрешает мне вписывать требование, например, что продажа квартиры долями невозможна. Я бы мог сделать взаимное обременение долей, но только на половину доли каждого, что все равно никого не защитит, а только создаст проблемы. В идеале, я бы хотел указать мою волю так, что они могут пользоваться квартирой, но распоряжаться ей как имуществом можно лишь при обоюдном согласии. Также проблема возникнет, что если вдруг у меня появится несовершеннолетний ребенок, оставшийся несовершеннолетним до открытия наследства. Я желаю добра моим будущим детям, но не за счёт имущества, на которое они не имеют морального права. А родители и без всякого ГК не выгнали бы ребенка.

К счастью, стоимость имущества X не составляет значительной доли от стоимости родительской квартиры, поэтому обязательная доля наследства не стала помехой хотя бы в этом пункте.

Также возникла проблема с подназначением наследников согласно ГК РФ Статья 1121. В моём черновике и в разговоре с нотариусом я указал именно этот термин. На что мне нотариус (а не помощник) начал говорить, что “я не имею право решать и писать завещания за других людей”, что заставило ещё раз усомниться в его компетенции – это всего лишь термин из ГК, и как можно было его не знать?

Подназначение необходимо, потому что мне было важно, чтоб один мой родитель наследовал за другого (а то кто их знает, они ведь действительно могут написать свои завещания – и тогда родитель, переживший и меня и своего супруга оказался бы с квартирой, вторая доля которой принадлежит кому-то еще, пусть даже родственнику, а же я хотел максимально защитить интересы обоих).

Также если лицо Y умирает раньше меня, то ни оно ни я не заинтересованы, чтоб имущество X доставалась его наследникам по закону, поэтому я тоже подназначил наследниками для Y моих родителей.

Последнее по порядку, но не по значению, доля в ООО. Помощник нотариуса отказался вписывать упоминание об ООО, которого нет. Я говорю, как же так, ведь есть статья 1120 ГК РФ. “Право завещать любое имущество: Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем”. Он же говорит так иронично “ну и что, кто это будет исполнять?”. Я говорю, вы и будете, это ваша работа. Потребовал, чтоб он проконсультировался у нотариуса, и мы в итоге пришли к соглашению. Хотя изначально нотариус решил вписать текст “все ООО, которые у меня будут”, но я хотел вписать только 50% только одного конкретного и только зарегистрированного в 2020 году. Потому что я не горю желанием платить рэкетирские сборы сверх тарифа за “работы правового и технического характера” каждый раз, когда изменится ситуация. А я вполне, например, могу открыть ООО без партнера для какого-то нового бизнеса, в котором Z участвовать не пожелает.

Под конец я уже несколько устал от споров и тщетности бытия и согласился с недостаточно корректной формулировкой “50% от всех долей, которыми я буду владеть на момент смерти в ООО с конкретным названием, которое будет зарегистрировано в 2020 году”. Это неточно соответствует моей воле и пожеланиям, потому что после продажи партнёру Z половины фирмы по завещанию ему уже ничего не должно полагаться, а согласно подписанной формулировке он внезапно получит 75%.

Моя изначальная формулировка была “из принадлежащих мне 100% долей ООО”, то есть если бы мне принадлежало не 100%, то партнеру ничего полагаться не должно. Может быть, это требовалось как-то иначе сформулировать, но в завещание ушло явно неверное положение. Это не очень страшно, потому что если я реально продам 50% партнеру, могу в этот же день изменить завещание, вычеркнув вообще упоминание про ООО, но просто расходы 2 тысячи и печали.

Я сейчас вообще не поднимаю вопрос о том, что вообще нельзя умирать, будучи одновременно и учредителем и гендиректором ООО, в России это создаёт громадные проблемы без нормальных рецептов их решения. Работа юрлица будет парализована.

Решение же проблемы с защитой родителей от них самих и закона – это богатеть. Если при наличии другого имущества стоимость квартиры будет менее его половины – я смог бы сделать полное взаимное обременение долей, чтоб каждый родитель владел 1/2 своей доли и имел право пожизненного проживания на доле второго, но это все равно не идеальный случай, он не исключает возможность продажи долей по отдельности, а только усложняет и уменьшает рыночную цену. Так что в любом случае такое в завещание включать не буду.