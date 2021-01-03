Пчелиная матка – Личное мнение

03.01.2021, 10:40, Разное

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Удивительная женщина Айза — то ли Долматова, то ли Анохина! Ничего в ней нет — ни таланта, ни внешности. Даже пися эстетически неприглядная, но Айза умудряется с её помощью постоянно провоцировать какие-нибудь скандалы.

Свой Новый год Айзочка организовала, хоть и не была там, в лучших традициях дома 2 — манипулируя детьми собрала бывших в одном месте с нынешним.

Зачем? Чтобы почувствовать себя маткой пчелиного улья — стареющей женщине быть в эпицентре внимания очень приятно.

Я спокойно ждала, когда всё это закончится пьяной резнёй на Бали. Люди собрались импульсивные, некоторые принимали наркотики в прошлом. Один муж — Гуф — приехал с подругой. Другой — сёрфер Дима — тоже вспыльчивый бизнесмен.

Никто не принял в расчёт нынешнюю подругу Гуфа — как там её? Неважно. Девку продавили на совместный праздник под благовидным предлогом встречи Нового года с детьми.

И вот представьте себе картину: ходит по Бали некрасивая и дурная Айза. Крутит эстетически неприглядной писей, откуда родились дети, ради которых бывшие мужья тут и собрались. Смотрят на Айзу, на её вертлявую жопу. Глядят друг на друга и пьют.

Естественно, Айзе всё это чрезвычайно приятно — рядом с ней нынешний метросексуал Олежка Майами. Три мужика зараз и почти все были внутри неё!

Это не могло закончиться хорошо по определению. Первой вспылила подруга Гуфа — она же видит все старческие ужимки Айзы. Предположу, что спросила у рэппера — что мы тут делаем? Обдолбыш ответил — ну, ради детей же, не?

Не-е-ет, обдолбыш ты Метадон Марихуанович! Не видишь разве, что писей крутит?

Естественно, что Гуф получил скандалом по морде. Плохой Новый год у него случился — да от любой бы курицы он получил за тупость.

У Айзы тоже сорвалась вечеринка. Зря коварно мирилась с сёрфером, плела интриги, никто никого не убил и даже не начистил морду. А какие были планы: три мужичка дерутся за старую писю!

К чему это я? Манипулируете, как Айза, бывшими? Хотите, хотя бы, делать это?