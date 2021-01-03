Авиацию решили привлечь для тушения природного пожара в Сочи

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03.01.2021, 10:24, Новости дня
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Вертолет МЧС РФ планируется привлечь к тушению природного пожара, прошедшего более 40 гектаров в Сочи, на территории, где нет ЛЭП, сообщили в администрации города.

В администрации сообщили, что «к тушению лесного пожара в границах Туапсинского и Солохаульского лесничеств будет привлечена авиация МЧС», вертолет применят «на территории, где нет высоковольтных линий электропередачи», передает РИА «Новости».

В тушении участвует 131 человек, привлечено 30 единиц техники. Сил и средств достаточно. Угрозы населенным пунктам нет.

Между тем сообщается, что пожарные на Кубани локализовали два из шести очагов возгорания лесной подстилки, которые возникли на территориях Туапсинского и Сочинского регионов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Краснодарского края.

Мониторинг складывающийся обстановки проводится с применением беспилотных летательных аппаратов. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В пятницу днем загорелась на площади около 500 квадратных метров сухая подстилка в лесу близ села Головинка Лазаревского района Сочи, который относится к Туапсинскому лесничеству.

В субботу власти сообщали о том, что огнем было охвачено 5,5 гектара. В воскресенье с рассветом тушение продолжилось.

Очаг возгорания на площади свыше 40 гектаров был локализован, взят спасателями в кольцо.



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