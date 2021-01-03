 

Депутаты Башкирии внесли в Госдуму законопроект о запрете передвижных зоопарков

03.01.2021, 10:24, Новости дня
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Депутаты башкирского парламента внесли в Госдуму законопроект о запрете передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев в России, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая региона.

Текст законопроекта зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в профильный думский комитет по экологии и охране окружающей среды, передает РИА «Новости».

Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев отметил, что авторы инициативы рассчитывают на рассмотрение законопроекта в период весенней сессии.

«Необходимость предлагаемого нами запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания», – добавил он.

Отмечается, что если Госдума запретит передвижные зверинцы в стране, то владельцам зоопарков и дельфинариев дадут время для определения дальнейшей судьбы животных.

Ранее Минюст предложил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за жестокое обращение с животными, в том числе в зоопарках и цирках.



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