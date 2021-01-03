Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

03.01.2021, 10:22, Новости дня

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Стоимость криптовалюты Bitcoin к утру 3 января обновила исторический максимум и достигла $33 769. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 8.54 по Киеву стоимость криптовалюты достигла $33 823. За сутки она выросла на 13,59%.

Скриншот: coindesk.com

Отметку в $30 тыс. биткоин пересек 2 января. 30 декабря курс криптовалюты установился на уровне $28,58 тыс., 27 декабря он составлял $27,59 тыс., 26 декабря – $25,39 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист