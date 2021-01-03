 

Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек

03.01.2021, 10:22, Новости дня
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Жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 в США стали 350,2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 3 января.

Страна занимает первое место в мире по распространению заболевания: COVID-19 подтвердили у 20,4 млн человек. Данные о количестве выздоровевших отсутствуют.

Всего в мире с начала пандемии подтвердили 84,6 млн случаев коронавируса, 1 млн 836 тыс. человек умерло, 47,6 млн выздоровело.

Кроме США, самые высокие темпы распространения инфекции зафиксированы в Индии (10,3 млн заболевших), Бразилии (7,7 млн заболевших), России (3 млн 179 тыс. заболевших) и Франции (2,7 млн заболевших).

В Украине по состоянию на утро 3 января коронавирус был подтвержден у 1 млн 74 тыс. человек, 18 854 заболевших умерло, почти 729 тыс. – выздоровело. Страна занимает 16-е место в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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