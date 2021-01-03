 

Умершего на том свете встречают близкие, родственники и друзья

03.01.2021, 10:07, Разное
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Доктор Сэм Парниа, директор отделения интенсивной терапии и реанимации отделения легочной, интенсивной терапии и медицины сна в Медицинском центре Лангоне при Нью-Йоркском университете, недавно рассказал Нью-Йоркской академии наук о своих научных исследованиях в области реанимации.

Работа доктора Парниа показывает, что смерть – это не конец, а лишь часть большого пути.

Согласно новому исследованию, люди, пережившие околосмертный опыт, говорят, что после смерти их встречали родственники и друзья, умершие ранее.

Девушка рассказала, что произошло после передозировки наркотиками. Виржини Р. из Франции рассказала, что с ней встретился младший брат. Брат умер от лейкемии, когда ему было 12 лет. Женщина добавила, что приближалась к белому свету, который находился в конце большого туннеля.

Свет был невероятно ярким. Младший брат Вирджинии Филипп, умерший 12 лет назад, взял ее за руку и повел к свету. Затем очень громкий голос спросил женщину, почему она хочет умереть. Она ответила, что причиной была смерть ее брата, а также обида матери на нее.

Нечто подобное сказал и другой человек, Уильям С., который был ранен в автокатастрофе. Он встретился со своей умершей бабушкой, которая стояла прямо перед ярким белым светом. Он также заметил несколько других фигур в стороне.

Бабушка предоставила мужчине выбор. Он мог пойти с ней или вернуться. Также она добавила, что если он останется, то все будет хорошо, а если он решит вернуться к жизни, то этот опыт будет для него самым тяжелым за всю его жизнь.

Лорен К., после того как ее сбила машина, покинула свое тело и полностью погрузилась в белый свет. В этот же момент перед ней появился умерший дедушка.

Как и в предыдущей истории, так и в этой покойный предоставил девушке выбор. Ей нужно было решить, хочет ли она вернуться или остаться с дедушкой.

Подобных примеров очень много. Многие люди, пережившие околосмертный опыт, сообщают, что видели яркий белый свет и своих умерших родственников.

Недавно некоторые исследователи начали поднимать вопрос о том, что, возможно, ваш разум, ваше сознание, ваша психика, то, что вас делает, не могут быть произведены мозгом. Мозг может действовать скорее как посредник.



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