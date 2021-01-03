“Хотелось лезть на стену”: Невестка певицы Валерии рассказала о тяжелых родах

03.01.2021, 10:00, Разное

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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина подробно пояснила подписчикам о том, как прошли ее роды. В социальной сети Instagram она отметила, что от боли, которую испытывала, ей хотелось лезть на стену.

Лиана и Арсений Шульгины стали родителями утром 1 января. На свет у пары появилась дочь, которую они назвали Селин. Невестка певицы Валерии рассказала, что еще утром 31 декабря проснулась от тянущей боли в животе, также начали появляться нерегулярные схватки. К вечеру они усилились, о своем состоянии будущая мама постоянно сообщала врачу.

Пара решила ехать в роддом сразу после наступления нового года. Когда президент Владимир Путин произносил свою речь, у Шульгиной были уже сильные схватки. Невестка Валерии даже загадала какое-то желание, но уже не помнит его.

В роддоме при оформлении будущей маме измерили температуру, она сдала тест на COVID-19, ее посмотрел врач. К 4 утра Лиана Шульгина очень устала, поэтому врачи предложили сделать анестезию, чтобы у нее получилось немного отдохнуть перед потугами. Этот этап родов супруге Арсения Шульгина дался непросто. Она заявила, что испытывала сильную боль. В то же время невестка Валерии выразила благодарность акушерке и врачу, которые находились вместе с ней, а также мужу.