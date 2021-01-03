Стали известны сроки вступления в силу нового ГОСТ по эвакуации людей при ЧС

03.01.2021, 9:29, Новости дня

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Национальный стандарт (ГОСТ), содержащий требования по планированию эвакуационных мероприятий в РФ при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, начнет действовать с 1 июня 2021 года.

Новый стандарт «Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» был утвержден Росстандартом, передает РИА «Новости».

В сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) указывается, что «ГОСТ содержит требования при планировании эвакуационных мероприятий».

Например, «норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет два квадратных метра на человека, на 1 тыс. человек необходимо иметь 10 койко-мест в больнице и семь банных мест».

Согласно стандарту, для эвакуации людей при угрозе и возникновении разных чрезвычайных ситуаций можно будет использовать электромобили и метрополитен.

В ГОСТе описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.