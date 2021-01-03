Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» преодолел 400 млн километров

03.01.2021, 9:29, Новости дня

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Созданный для изучения Марса китайский зонд «Тяньвэнь-1» преодолел за 163 дня полета около 400 млн км, он достигнет орбиты Красной планеты в феврале.

По состоянию на 01.00 мск 3 января зонд «Тяньвэнь-1» пребывает в полете 163 дня, преодоленное им расстояние уже достигло 400 млн км. Он находится в 130 млн км от Земли и 8,3 млн км от Марса, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Положение зонда в пространстве остается стабильным. Приблизительно через месяц он должен приблизиться к Марсу, аппарат начнет гасить скорость, после чего зайдет на орбиту этой планеты и будет готовиться к посадке.

Траектория движения зонда к Марсу не является прямой линией, а представляет собой дугу, поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный им путь по направлению к Красной планете.

Напомним, «Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая в рамках миссии по исследованию Марса, заявлял, что Москва приветствует успехи коллег, и называл сотрудничество в области освоения космоса между двумя странами потенциалом для взаимодействия.

Зонд проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего от него отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия – крупнейшего ударного кратера Солнечной системы.

После проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение планеты.

Среди научных целей миссии – исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты.

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