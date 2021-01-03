Порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами решили изменить

03.01.2021, 9:29, Новости дня

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Порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами будет изменен с 1 апреля этого года, МВД подготовило соответствующий проект приказа.

Согласно документу, ведомство определило ряд оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол, передает ТАСС.

«Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии», – говорится в документе.

При наличии данных оснований экзаменационное подразделение ГИБДД будет направлять в автошколу уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа через заказное письмо либо оно будет вручаться лично представителю автошколы.

МВД также будет проверять информацию о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем, а также сведения о медицинских организациях, выдавших медицинские заключения.

Уточняется, что проверка таких сведений будет осуществляться через запросы посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что автошколы будут обязаны передавать в полицию информацию о кандидатах в водители в течение пяти рабочих дней с начала учебы. Также в МВД предложили допускать к экзаменам на права с 16 лет.