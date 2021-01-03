 

В краснодарском колхозе вывели коров, дающих пальмовое масло

03.01.2021, 9:31, Разное
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В краснодарском колхозе «Победа» сообщили о рекордном надое пальмовых сливок у недавно выведенной молочно-растительной породы коров.

По словам селекционеров, несколько поколений телят выкармливали молоком, в котором полностью заменяли молочный жир растительным, а подросшим животным в корм добавляли листья и плоды масличной пальмы. После того, как организм коров привык к таким изменениям, в их молоке естественным путём появились растительные жиры, и бурёнок перевели на обычный комбикорм. При первой дойке был получен творожок, содержащий преимущественно пальмоядровое и кокосовое масла.

– Поскольку Роспотребнадзор запретил молочную продукцию без пальмового масла, у нас не было другого выхода, кроме как закупать его у ближайшего производителя – Белоруссии. А с тех пор, как наши коровы стали давать это масло сразу в готовом виде, дорогостоящий импорт более не требуется, как и сопутствующие технологические процедуры — гидрогенизирование, сбивание и смешивание с молочными жирами, и необходимое для этого дорогостоящее оборудование. Наши столь любимые россиянами продукты будут и стоить дешевле, и на прилавки поступать свежими, — сказал директор колхоза Амвросий Лысенко.

В будущем в планах хозяйства находится разведение и других животных растительно-молочных и соево-мясных пород.

Наладить массовое производство свиного молока с растительными жирами обещают не позднее 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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