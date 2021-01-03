 

За сутки в Украине подтвердили более 4,5 тыс. новых случаев COVID-19

03.01.2021, 9:25, Новости дня
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В Украине за сутки подтвердили 4576 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 3 января.

Среди заболевших – 158 детей и 172 медика.

Умерло за сутки 123 человека, выздоровело 6250 заболевших, 1306 человек госпитализировали.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 074 093 человек, 18 854 заболевших умерло, 728 865 – выздоровело.

За сутки провели 14 576 тестирований (12 363 методом ПЦР, 2214 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине провели 5,6 млн ПЦР-тестов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/850975632112100

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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