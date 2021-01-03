Названы сроки начала поставок системы Kaspersky «Антидрон» в страны СНГ и Европы

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03.01.2021, 8:40, Новости дня
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Первые поставки системы «Лаборатории Касперского» «Антидрон», которая позволяет обнаруживать дроны поблизости, в страны СНГ и Европы начнутся в 2021 году, сообщил руководитель проекта Kaspersky Antidrone Владимир Туров.

Туров сообщил, что «мы уже на этапе подписания соглашений по продаже систем «Антидрон» с рядом компаний, но назвать компании пока не можем», передает РИА «Новости».

«Первые поставки будут в страны СНГ и Европу. В РФ наша система находится в стадии пилотирования, потому что пандемия сдвинула сроки. В основном пилоты проходят у компаний сферы промышленности, есть и у транспортного сектора, но меньше – из-за отсутствия полномасштабного регулирования и разрешений. Фактические продажи систем мы планируем начать примерно через полгода», – добавил руководитель проекта.

Он пояснил, что «система представляет собой программное обеспечение, которое на основании данных из различных источников позволяет определить приближение дрона, навести на него антенны-«глушилки» и без вреда для беспилотника посадить его на землю в точке ограничения полетов или вернуть в точку взлета».

«Системы производятся в партнерстве с немецкой компанией Rohde&Schwarz, которая имеет представительства в ряде стран мира, поэтому аппаратная часть будет доступна практически везде», – сказал Туров.

Система «Антидрон» позволяет обнаружить дроны, подлетающие к объекту, а затем посадить их, либо послать обратно, либо оглушить. Она использует нейронную сеть для обнаружения и классификации беспилотников в автоматическом режиме. Такая система может использоваться как на спортивных мероприятиях и в аэропортах, так и для нужд частного бизнеса.



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