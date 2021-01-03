Стоимость биткоина превысила отметку в 34 тыс. долларов

03.01.2021, 8:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость биткоина превысила 34 тыс. долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 08.30 мск стоимость биткоина установилась на отметке 34 тыс. 102 доллара, передает РИА «Новости».

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.31 мск биткоин дорожает на 16,56%, до 34 тыс. 193 долларов.