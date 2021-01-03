В Бундестаге оценили идею отказа от «Северного потока – 2»

03.01.2021, 7:54, Новости дня

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Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу «360» назвал возможный отказ от российского проекта «Северный поток – 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии «самоубийством» и «абсурдом».

«Отказ от «Северного потока – 2» – это просто самоубийство. Недостаток энергии [в Германии] огромнейший. «Северный поток – 2» не покроет потребности Германии в энергии. А представляете, если мы его еще и не запустим?» – приводит слова Гердта РИА «Новости».

Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли «на фоне зеленой истерии».

Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу.

Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.