 

Космические войска ВКС РФ подвели итоги 2020 года

03.01.2021, 7:54, Новости дня
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Специалисты Космических войск Воздушно-космических войск (ВКС) РФ в 2021 году обеспечили выведение на орбиту 21 российского космического аппарата, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В 2020 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

Как поясняет ведомство, в составе орбитальной группировки космических аппаратов РФ сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения. В течение 2020 года дежурные силы Главного испытательного космического центра имени Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

«В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им. Г.С. Титова», – уточняет ведомство.

Как поясняется в сообщении, ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

Напомним, 3 декабря ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны стартовала с пусковой установки №3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Минобороны (космодром Плесецк) в Архангельской области. Кроме того, 25 октября ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк.



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