 

Освобожденных из плена в Ливии российских моряков подвергали допросам

03.01.2021, 7:02, Новости дня
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Освобожденные из плена в Ливии граждане РФ рассказали об обстоятельствах, при которых были захвачены у побережья Африки, и условиях, в которых содержались на берегу.

«10 дней мы были в плену», – приводит слова гражданина РФ Виктора Бодряги ТАСС.

Другой участник группы – Димитрий Димитриади – рассказал, что моряки находились на частной яхте и «просто проезжали мимо» Ливии, когда их «захватили», ничего не объясняя.

По словам Бодряги, членов группы допрашивали, у них были постоянно завязаны глаза, одну из ночей они провели связанными без возможности сменить позу. Однако после соответствующих просьб, переданных через переводчика, условия смягчили. «Это была не тюрьма, а военная база. Спали на полу», – вспоминает Бодряга.

Моряки выразили благодарность российским властям за освобождение из плена. «Мы очень благодарны, что нас освободили. Огромное спасибо. Там ночь продолжалась не 12 часов. <…> До самого последнего момента, когда нас везли по пустыне, мы не знали, куда едем – думали, везут в тюрьму. Пока не увидели самолет», – поделился Бодряга.

Ранее освобожденные из плена в Ливии три россиянина и житель Украины прибыли в московский аэропорт Шереметьево.



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