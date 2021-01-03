 

Таманскую дивизию решили усилить ПТРК «Хризантема-С»

03.01.2021, 6:10, Новости дня
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В Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа поступят более 18 новых противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» на гусеничном шасси, которые заменят ПТРК «Штурм».

«В ближайшее время планируется полное перевооружения отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК. Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой», – приводит слова представителя пресс-службы округа ТАСС.

«Хризантема-С» предназначена для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой, а также укреплений и инженерных сооружений противника, надводных и малоскоростных воздушных целей, а также живой силы.

Накануне командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщал, что Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

В апреле 2020 года в Таманскую мотострелковую дивизию Первой гвардейской танковой армии ЗВО поступила первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв». К январю 2018 года Таманская дивизия завершила перевооружение на танки Т-72Б3.



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