 

Число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 1 млн

03.01.2021, 6:10, Новости дня
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Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, в которых число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания превысило 1 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Нью-Йорке за время пандемии коронавирус был подтвержден у 1011665 человек. При этом 38273 человека умерли в мегаполисе от осложнений, вызванных COVID-19. Таким образом Нью-Йорк стал четвертым американским штатом, где число заболевших перевалило за 1 млн. Так, в Калифорнии к вечеру субботы насчитывалось 2367970 случаев заражения, в Техасе – 1786941, во Флориде – 1354833. В Иллинойсе коронавирус выявлен у 975352 человек, передает ТАСС.

Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах – Калифорнии, Колорадо и Флориде – выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании и, предположительно, может быть на 70% более заразен.

Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 349,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Напомним, 1 января число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 20 млн, число летальных исходов достигло 346 тыс. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.



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