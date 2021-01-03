Мнение: “Жесткий ответ” за Сулеймани

03.01.2021, 5:48, Разное

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Иранский анимационный ролик посвященный жесткому ответу за убийство генерала Кассема Сулеймани.

Можно отметить, что мемориальные мероприятия посвященные Сулеймани сейчас проходят во всех странах с доминирующим шиитским населением. Сулеймани стремительно превратился в миф, который будет жить на Ближнем Востоке долгие годы. Даже в смерти, он продолжает приносить пользу Ирану.