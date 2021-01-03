Мнение: Неолиберализм – это не навсегда

03.01.2021, 4:04, Разное

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Неолиберализм – это не навсегда

Когда-то давно мне рассказали историю про старого диссидента, который умирал в страшных муках во второй половине восьмидесятых. Он лежал в убогой комнатушке коммунальной квартиры, а Михаил Сергеевич Горбачев вещал за стенкой по телевизору о Перестройке и Ускорении. «Этот совок… это навсегда» – бредил несчастный в агонии, прежде чем отдать свою душу Бафомету. Но, как мы знаем, он несколько ошибся в своих прогнозах.

Тридцать лет назад Фрэнсис Фукуяма написал о «конце истории», провозгласив наступление вечной эры господства неолиберального капитализма. Двадцать лет назад Антонио Негри и Майкл Хардт презентовали книгу «Империя», в которой была сделана попытка описать нынешний мир господства глобального капитала – с центром в Соединенных Штатах Америки, где расположены штаб-квартиры крупнейших транснациональных корпораций, с вассальными государствами Евросоюза, получившими небольшую долю имперского пирога, с превращенным в мастерскую мира Китаем, с безграничной культурной гегемонией New-York Times, Голливуда и MTV – и с нищими странами «глобального замкадья», обреченных на роль поставщиков сырья и дешевой рабочей силы.

Все это казалось совершенно незыблемым – если не на тысячелетия, то на века. Однако в 2020 году мы поняли, что система тяжело больна, и наше поколение сможет присутствовать при ее крахе. Эпидемия короновируса – отнюдь не самая страшная пандемия в истории человечества – показала неэффективность системы здравоохранения и социальной защиты, проявившуюся даже в самых богатых странах. В «оптимизированных» больницах не хватало мест, персонала и оборудования, а в домах престарелых поголовно вымирали клиенты – а Илон Маск и Джефф Безос приумножали свои миллиарды на фоне обнищания миллиардов землян.

«Эффективные» мелкие собственники в одночасье оказались на грани разорения по всему миру, а вслед за ними свалились в штопор многие крупные корпорации. Разразился самый крупный экономический кризис со времен Великой Депрессии – и этому не смогли помешать никакие достижения компьютерного хай-тека, которых не было у капиталистов в тридцатых годах прошлого века. А сонмы неолиберальных экономистов засвидетельствовали свою полную беспомощность и профнепригодность – во всем, что не касается воровского искусства рыночных спекуляций.

Казалось бы, в этой ситуации требуется решительное руководство, способное спасти систему, вернув к ней доверие граждан, обеспечив солидарность и сплочение масс. Но 2020 год стал временем беспрецедентного кризиса буржуазной демократии. В Восточной Европе она вырождается в авторитарные режимы, а американская геронтократия поколения Джозефа Байдена все больше напоминает коллективное партийное руководство при Леониде Ильиче Брежневе. Правители повсеместно демонстрируют полное пренебрежение проблемами трудящихся и мечтают сохранить все без изменений – явно путая между собой 2020 и 2000 годы.

Их единственный ответ на протесты масс – это репрессии. В начале нулевых годов каждая смерть демонстранта во время антиглобалистских протестов становилась экстраординарным событиям. Сегодня в Чили, США или во Франции трупами на мостовой уже никого не удивишь. Самые «священные» либеральные свободы ликвидируются в административном порядке, начиная с элементарной свободы передвижения – ведь сегодня отправиться из страны в страну так же тяжело, как в 30-е годы XX века. В либеральных медиа вводится тотальная политическая цензура, а корпоративные сети уничтожают аккаунты новых диссидентов, которые осмелились критиковать мудрый курс правительства США или ее сателлитов – вроде компрадорского правительства Украины, потерявшей в 2020 году последние остатки своей независимости.

Но верхи продолжают свои безумные игры. С каждым годом ухудшаются отношения между США и Китаем – Дональд Трамп четыре года подряд метал гарпуны в этого кита, на котором стоит сейчас вся глобальная экономика. Усугубляется новая Холодная война между Россией и Западом, капиталистические государства бряцают оружием у границ соседей и устраивают новые войны, как это случилось недавно в болевом узле Закавказья. Казалось бы, человечеству нужно объединить усилия для решения нарастающих глобальных проблем – но вместо этого мы видели, как европейские правительства цинично воровали друг у друга аппараты ИВЛ и медицинские маски.

Верхи не могут – а недовольство низов растет. Даже после распада Советского Союза капитализм продолжается оставаться неприемлемый системой для огромной массы людей. Мы видели это сначала в акциях антиглобалистов, потом в движении «Оккупай» и в «Желтых жилетах». Единственной прогрессивной идейной альтернативой системе продолжает оставаться марксизм, который набирает популярность у молодежи. А красные флаги являются неизменным атрибутом протеста в тех странах, где капитализм исчерпал возможности для модернизации общества – за специфическим исключением стагнирующей постсоветской периферии, где интеллигенция продолжает молиться на рынок в Минске, Киеве и Москве.

Огромная «подушка безопасности», накопленная за годы экономического подъема, пока не позволяет обществу сорваться в стихию хаоса – но в странах Третьего мира терпение и сбережения граждан уже подходят к концу. Количество локальных бунтов будет расти, постепенно сливаясь в общий фронт глобальных протестов. Это показывают события в Индии, где только что прошла самая большая в истории забастовка, а молодую коммунистку избрали мэром города-миллионника.

Мы не знаем, что ждет нас впереди – быть может, фашистская реакция, войны и варварство, финальная стадия Эры разобщенного мира по Ивану Ефремову. Но очевидно одно – в 2020 году пришел конец неолиберальной «вечности», так же, как в 1914 году закончились дни «Прекрасной эпохи». Неолиберализм – это не навсегда, возврата назад не будет. Грядущая гроза освежит спертый воздух – в захватывающем и наступающем прямо на наших глазах будущем.

Артем Кирпиченок

https://liva.com.ua/eto-ne-navsegda.html – цинк