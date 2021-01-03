 

У Ларри Кинга обнаружили COVID-19, его госпитализировали – СМИ

03.01.2021, 3:30, Новости дня
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У 87-летнего американского тележурналиста и писателя Ларри Кинга подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом 2 января сообщил АВС News со ссылкой на источник, близкий к семье журналиста.

Собеседник телеканала утверждает, что Кинга госпитализировали в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Комментируя госпитализацию журналиста, источник ABC News отметил, что у Кинг в последние несколько лет было много проблем со здоровьем, и с COVID-19 “он тоже борется, он чемпион”.

Ларри Кинг (Лоуренс Харви Зейгер) – ведущий проектов Larry King Live и Larry King Now. Он был женат восемь раз.

В 2020 году Кинг похоронил двух детей из пяти.

США лидируют по числу инфицирований коронавирусом. По состоянию на 3 января, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 20,37 млн случаев COVID-19 из общемировых 84,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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