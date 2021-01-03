Спецпроект «В будущее возьмут (не) всех?»

03.01.2021, 3:28, Разное

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10 вопросов сотрудникам Свободного университета и InLiberty.

В середине ноября в Госдуме предложили согласовывать просветительскую деятельность с властями, чтобы в нее не вмешивались «антироссийские силы». Давление на сферу образования не ограничивается такими инициативами: летом администрация ВШЭ отказалась продлевать контракты, как сообщил студенческий журнал DOXA, «оппозиционно настроенным» преподавателям. После этого они решили создать независимый «Свободный университет» без давления и цензуры.

Просветительский проект InLiberty появился гораздо раньше — в 2009 году как программа дополнительного образования. По словам создателей, их главная цель — формирование среды, в которой ученики «овладеют актуальными интеллектуальными навыками — критическим мышлением, коммуникацией и способностью разбираться в собственных ценностях».

В третьем выпуске спецпроекта мы поговорили с администраторами и преподавателями Свободного университета и InLiberty — неклассических образовательных проектов, которые уже сейчас могут конкурировать с университетами. Артур Печериченко, Елена Лукьянова, Артём Земцов и Кирилл Прудников рассказали нам об особенностях новых формах образования, перспективах выпускников и проблемах российского академического сообщества.

Свободный университет Артур Печериченко. Фото из соцсетейАртур Печериченко, менеджер образовательных программ Свободного университета

— В чем для вас принципиальное отличие Свободного университета от других образовательных организаций?

— Остальные вузы – не сплошь паноптикумы, а «Свободный университет» — не единственный луч света в темном царстве: такого рода самогероизация мне чужда.

Но Свободный университет действительно свободен от бюрократии и избыточного администрирования. Преподаватели сами решают, какое количество студентов отбирать на курс и какие требования к ним предъявлять, сами выбирают удобный формат занятий и формируют расписание.

Свободный университет свободен от цензуры. Единственный критерий отбора преподавателей — это академичность и качество предлагаемого ими курса, а в процессе отбора новых курсов может принять участие весь преподавательский состав.

Свободный университет свободен от иерархий — преподаватели могут напрямую участвовать в принятии решений, предлагать и воплощать в жизнь собственные идеи развития университета.

— Как организован учебный процесс? Отличается ли это от привычных университетских форматов?

— Каждый преподаватель организует свой курс так, как считает нужным — я как администратор никак в это не вмешиваюсь. Большинство занятий проходит в виде семинаров в Зуме, однако кому-то удобно организовать очные лекции в «Прямой речи», кому-то — очные семинары в центре Сахарова. Кто-то переписывается со студентами в телеграме, кто-то создает многостраничный форум для дискуссий по теме курса.

У нас нет единой обязательной для всех системы, и как мне кажется, это плюс — по крайней мере на данном этапе.

Лекционные онлайн-курсы полезны и важны, но они не могут создать сообщества слушателей. Формат лекций на Курсере не предполагает дискуссии — а значит, не предполагает и личного вовлечения в учебный процесс. Они скорее воспринимаются как учебник, который можно открыть в удобное время, немного поконспектировать и снова отложить на полку.

Задача же Свободного университета — выстроить академическое сообщество и пространство дискуссии, альтернативное официальным университетам.

Семинарский формат, как представляется, вполне для этого подходит: семинары — это не только получение знаний, но и общение с интересными людьми.

— Как выбираются преподаватели? Должны ли они быть идеологически или ценностно близки?

— Мы предоставляем площадку всем, кому близок наш манифест, и кто разделяет идеи свободного образования. Идеологические взгляды преподавателя в данном случае не играют никакой роли: главное, чтобы курс был академичен, а личные взгляды преподавателя не превращали курс в ангажированную агитку.

Желающие стать преподавателями предлагают нам свои авторские курсы — преподаватели СУ с схожими научным интересами обсуждают их и решают, принимать курс или нет. При необходимости предлагают правки и уточнения в программу. Если у нас еще нет преподавателей, которые могли бы судить о предлагаемом курсе, мы ищем внешних рецензентов.

— По каким критериям проходит отбор студентов?

— Каждый преподаватель сам вырабатывает критерии отбора на свой курс. Если курс обзорный — вполне может быть достаточно желания учиться и самых базовых знаний о предмете. В таких случаях преподаватели часто отказывают тем, у кого и так есть профильное образование схожей тематики, и выбирают мотивированных абитуриентов, пока не слишком детально знакомых с темами курса.

Если же курс узкоспециализированный — может понадобиться довольно серьезный бэкграунд и наличие у абитуриента конкретных планов и проектов, развитию которых может помочь прохождение курса.

— Станут ли курсы когда-нибудь платными, даже из соображений необходимости аренды помещения (если будет очная форма), и зарплаты преподавателям?

— В планах такого нет — мы остаемся сообществом энтузиастов и пока что даже не ищем себе помещения. Уверен, что для многих наших преподавателей бесплатный формат занятий — вопрос принципа. Знание должно быть свободным.

Недавно мы запустили краудфандинг — пока что все нужды университета покрываются им. Возможно, в будущем некоторые курсы будут платными, однако пока ничего такого не планируется.

— Какие (профессиональные или иные) перспективы есть у выпускников? Значит ли что-то диплом вашей организации для работодателей, или учеба, по-сути, имеет своей целью только саморазвитие?

— Успешно пройдя наш курс, студент получает рекомендацию от преподавателя — которая вполне может ему пригодиться, например, при поступлении в магистратуру или аспирантуру.

Мне кажется, высшее образование в РФ довольно сильно фетишизировано. Работодатели хотят видеть у сотрудников государственныею дипломы; люди, зная это, ценят их выше, а к негосударственным образовательным организациям относятся менее серьезно — это во многом замкнутый круг. Поэтому логично, что часть работодателей отнесётся к Свободному с некоторым скепсисом. Но, как видится мне, следует не подстраиваться под такое положение дел, а потихоньку пытаться его изменить. Чем больше выпускников в Свободном — тем больше значит наше имя. Университет — это люди.

Елена Лукьянова, доктор юридических наук, адвокат. Ведет в СУ курс «Основы конституционного права» Елена Лукьянова. Фото из соцсетей

— Для вас главную роль играло то, что этот проект делают ваши коллеги? Или он был интересен вам сам по себе?

— В Вышке у нас была потрясающая кафедра, мы вместе творили и учились европейским ценностям. Мы не подозревали, что ректор сможет разорить свое прекрасное детище. Но так случилось, не мне его судить.

В вузе, в отличие от школы, учат не просто определениям, а учат людей, серьезно настроенных на работу, мыслить и видеть большую картинку.

Первый же мой онлайн семинар дал более высокие результаты и по посещаемости, и по результатам. У меня никогда не бывает просто лекций, это всегда творчество, практика. И в онлайне ребята работали как черти, где бы кто не находился.

— Изменился ли формат, в котором Вы преподаете?

— Нет, ничем не отличается. У меня никогда не было деления на лекции и семинары, формат всегда был смешанным. Но сейчас еще появились чаты групп, расширяющие пределы курса: студенты общаются, делятся своими переживаниями, обмениваются литературой. Эти ребята никогда не видели друг друга вживую, но они безумно дружные.

— Какие у Вас были ожидания от учебного процесса? Оправдались ли они?

— Мы ничего не ожидали, делали все очень быстро, «на коленке». Единственное, мы четко понимали, что хотим полностью уйти от системы регулирования учебного процесса, действующей в государственных вузах; что наш университет будет саморегулируемым, у нас будет своя система самоуправления — как раз на таких идеях был основан Свободный университет в Берлине. Видимо, мы попали в точку разлома, когда не только преподаватели, но и студенты стали остро реагировать на проблемы российского образования: снижение качества, бюрократия, «галочно-палочные показатели».

Нам пришло более 5000 заявок на обучение: на мой курс был конкурс 5-6 человек на место. Мы к этому совсем не были готовы, отбор мотивационных писем был очень тяжелым.

Не успели мы начать читать курсы, как оказалось, что есть большое количество желающих преподавать в «Свободном университете», в том числе людей, не относящихся к ВШЭ. Особенно сложно с согласованием времени проведения курсов, потому что студенты живут от Амурской области до штата Мичиган.

Хотя длина каждого отдельного курса может быть разной, в целом пока что мы работаем по модулям. У нас уже сформировались три «унии», три научных направления внутри университета: «филология и культура», «философия и история», «право и политология»; к последнему скоро должны присоединиться основы антикоррупционных знаний. Мне кажется, что уже в очень скором времени эти направления смогут стать основой для настоящих магистерских программ, по крайней мере, мы к этому идем, а пока ведем переговоры с разными зарубежными университетами по включению наших курсов в их программу. Первое такое сотрудничество планируется в Латвии: это будет курс смешанного формата по политологии в российском контексте.

— Что Вы думаете о внесенном в Думу законопроекте о необходимости государственного согласования любых просветительских проектов? Является ли он прямой угрозой «Свободному университету»?

— Этот проект абсолютно невозможно было бы реализовать. К тому же мы к нему не имеем никакого отношения. Мы граждане мира, мы «живем» в интернете, как они станут нас аккредитовывать?

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InLiberty Артем Земцов. Фото из соцсетейАртём Земцов, приглашенный преподаватель на школах Inliberty

— В чем для вас принципиальное отличие InLiberty от других образовательных организаций?

— На мой взгляд, InLiberty создает уникальные для РФ просветительские, образовательные проекты. Принципиальные отличия — живая команда, увлеченная своим делом, у которой есть свой набор идей и принципов, которых им важно придерживаться. В РФ это пока большая редкость. Еще отсутствие патернализма, готовых знаний, ответов. InLiberty старается поднимать по-честному самые актуальные проблемы об устройстве современного общества. Этим сейчас мало кто занимается.

— Как организован учебный процесс? Отличается ли это от привычных университетских форматов? Есть ли уже какие-то аспекты работы, которые хотелось бы изменить (а что-то обязательно оставить)?

— В школах использовались экспериментальные игровые методики, инструменты работы, симуляции, проигрывания тех или иных социальных процессов, оптик. Студенты пытались на практике — через конкретные кейсы, проблемы — проверять, как именно работает та или иная теория, концепция, и что происходит с даже самой красивой теорией, когда меняется контекст (социальный, демографический и т.д.). Минимум лекций — максимум самостоятельной и командной работы студентов вместе с кураторами. Готовое, разжеванное «знание» не спускается откуда-то «сверху», все собирается по частям «снизу» каждым студентом — через постоянные взаимодействия друг с другом, конфликты, отстаивания и апробации своих тезисов, столкновения с конкретными кейсами из реальной жизни, парадоксами. Эти школы дают возможность собрать свое собственное знание, понимание социальной реальности, поучаствовать в процессе его создания, пересборки. Мне кажется, если ты не участвуешь хотя бы опосредованно в этом процессе, то это и не совсем твое знание.

— По каким критериям проходит отбор студентов на Ваш курс?

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