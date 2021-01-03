В Китае начались продажи аккумуляторов для быстрой зарядки смартфонов

03.01.2021, 3:18, Новости дня

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В Китае начали продавать первый в мире мобильный аккумулятор, которые обеспечивает по-настоящему быструю зарядку смартфонов. Общая мощность тока на выходе составляет в нем 200 Вт.

Как поясняют разработчики батареи, к ней одновременно можно подключить три устройства. В первом случае выходящая мощность составит 120 Вт, во втором – 45 Вт, в третьем – 35 Вт.

Портативный аккумулятор способен зарядить смартфон всего за несколько минут. Однако его также можно использовать как обычно источник питания. Энергии достаточно, чтобы подключить даже игровой ноутбук. Емкость аккумулятора составляет 25 000 мАч. На его полную зарядку обычно уходит около двух часов. Цена – 60 американских долларов.