 

Мнение: Час истины – 6 января!

03.01.2021, 3:10, Разное
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Я горжусь, что в 2014 году первым открыл на Ютубе и показал в своем блоге знаменитого (в узких кругах) израильского эксперта (sic!) Якова Кедми, еще до того, как его заманил в свою передачу на “России” Соловьев. Мне Кедми сразу показался очень прикольным, таким настоящим “пикейным жилетом”, как бы сошедшим со страниц Ильфа и Петрова. Не зря за него так ухватился потом прохиндей Рудольфыч!

Но сегодня я отыскал – спасибо Навигатору – эксперта еще круче, совершенно термоядерного. Если взять Якова Кедми за основу, то есть за единицу (измерения), то этого красавца я бы оценил по экспертной шкале в 5, а то и даже в 7 кедми! Встречайте:

Это Леон Вайнстайн, Лос-Анджелес, Калифорния!! Вайнштейн, стало быть, если по-нашему. Хорош невероятно. И он обещает приятное – некий все-таки невероятно мощный “сюрприз от Трампа” 6 января. Послушал сейчас еще раз – нет: тут 8 кедми минимум. Бьет наповал. И главное – мужику хочется верить.

Что ж – тем интереснее будет дожить до среды, чтобы посмотреть, устроит ли Трамп заварушку. Ждем-с. Жги, Леон!

Источник: Размышления вольного социолога



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