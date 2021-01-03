 

Мнение: О деликатной проблеме России

03.01.2021, 2:44, Разное
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Как ни странно, вот этот заглавный снимок сделан в #США. В процветающей Калифорнии, чей валовой региональный продукт превышает российский ВВП. Но обозначенная на фото проблема для России – в разы острее.

А суть вот в чём.

На этой карте мира – процент людей, не имеющих доступа к базовым санитарным услугам – холодному и горячему водоснабжению, а также канализации.

Из чего наглядно видно, что #Россия – страна никак не европейская, да и от Северной Америки сильно отстающая. По данным Росстата, правда, уже на 2019 год, около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство таких семей пользуются выгребными ямами. Как и 100, и 200, и 300 лет назад.

Более того, среди многодетных семей (с тремя и более детьми) 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы и септики, у 11,2% отсутствует канализация вообще. Это самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп домохозяйств (молодые семьи, семьи с пенсионерами и т.д.), по данным Росстата.

Может, потому и разруха в головах, что она, пардон, в клозетах?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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