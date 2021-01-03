При крушении вертолета в Канаде погибли четыре человека

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03.01.2021, 2:42, Новости дня
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В результате крушения вертолета в канадской провинции Альберта погибли четыре человека, сообщил телеканал CTV.

Вертолет модели «Робинсон 44»( Robinson R44) упал на поле одной из ферм примерно в 100 км к северо-востоку от города Гранд-Прэри. Все находившиеся в нем люди погибли на месте. На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Причины авиакатастрофы устанавливаются, передает ТАСС.

Напомним, 27 декабря при крушении военного вертолета в Пакистане погибли четверо военнослужащих. Кроме того, 9 декабря при крушении вертолета на востоке Франции погибли пять человек.



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