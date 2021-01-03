Определился второй полуфиналист молодежного ЧМ по хоккею

03.01.2021, 2:42, Новости дня

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Сборная Финляндии победила команду Швеции в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу финской команды. В составе победителей шайбы забросили Анри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52) и Рони Хирвонен (60). У проигравших отличились Лукас Рэймонд (15) и Элмер Содерблом (17). На 27-й минуте шайбу в ворота шведской команды отправил Аку Рятю, но после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда, передает ТАСС.

Накануне молодежная сборная РФ обыграла команду Германии и вышла в полуфинал турнира в канадском Эдмонтоне. В оставшихся матчах 1/4 финала канадцы встретятся с командой Чехии (начало – 3.00 мск), а сборная США – со словаками (6.30). Полуфиналы ЧМ пройдут в ночь на 5 января, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.

Ранее сборная РФ по хоккею на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0).