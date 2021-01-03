 

Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом

03.01.2021, 2:42, Новости дня
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Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19), сообщила телекомпания CNN.

По имеющимся у телекомпании сведениям, 87-летний телеведущий уже на протяжении недели проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). По словам осведомленных источников телекомпании, телеведущий находится на изоляции, посещения запрещены даже для членов семьи Кинга, передает ТАСС.

Напомним, в конце апреля 2019 года Ларри Кинг перенес сердечный приступ. Ларри Кинг (имя при рождении – Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент РФ Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В мае 2013 года Ларри Кинг стал ведущим на Russia Today.

Кинг, фирменной визитной карточкой которого являются очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.



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