 

В Иерусалиме в результате столкновений с протестующими пострадали полицейские

03.01.2021, 2:38, Новости дня
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Вечером 2 января в израильском городе Иерусалим произошли столкновения полиции и протестующих, есть пострадавшие и задержанные. Об этом в Twitter проинформировала полиция Израиля.

“Полицейские силы противостоят жестоким уличным протестам на улице Голды Меир в Иерусалиме. Сотни демонстрантов бунтуют, нападают на полицию, бросают камни и наносят ущерб инфраструктуре”, – говорится в сообщении.

Позже в полиции рассказали, что “пятеро полицейских получили ранения в результате бросания камней и других предметов”, а 11 демонстрантов задержаны.

По данным The Times of Israel, задержали по меньшей мере 20 демонстрантов. Издание сообщило, что акция протеста, в которой принимали участие около 1000 человек, была связана с гибелью в декабре 2020 года палестинского подростка Ахувии Сандака. Он погиб в результате авиакатастрофы, случившейся в ходе преследования полицейскими машины, в которой он находился вместе с друзьями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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