Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать трубопровод «Северного потока-2»

03.01.2021, 2:36, Разное

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…из-за санкций США.

Норвежская компания Det Norske Veritas GL отказалась заниматься выдачей сертификата соответствия газопроводу «Северный поток-2». Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компании.

«DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта», — сообщили в компании.

Ранее сегодня Сенат Конгресса США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето действующего президента США Дональда Трампа. Бюджет предусматривает в том числе санкции против газопровода ;«Северный поток — 2», которые запрещают иностранным компаниям заниматься продажей, арендой, предоставлением трубоукладочных судов для строительства газопровода, а также оказывать иные услуги для укладки газопровода.

Для того, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию, необходимо провести сертификацию. Власти Дании разрешили с середнины января начать прокладку труб на участке в экономической зоне страны. После информации о том, что DNV GL выходит из проекта, Датское энергетическое агентство заявило о возможности получить сертификат у любой другой компании, которая сможет подтвердить соответсвие построенных объектов действующему законодательству.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы.