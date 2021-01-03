 

Microsoft предлагает инструмент для анализа содержимого накопителей

03.01.2021, 2:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Разработчики из компании Microsoft решили упростить жизнь пользователям, скачивающим на свои компьютеры много файлов. Для этого в операционной системе Windows 10 они внедрят новый инструмент, при помощи которого можно проанализировать содержание накопителей.

Пользователь сможет быстро определить перечень файлов, которые занимают больше всего места на диске. О появлении новой функции в операционной системе сообщил инсайдер, участвующий в тестировании новой версии программного продукта.

Также стало известно, что в данной функции предусмотрены определенные фильтры, упрощающие поиск ненужных файлов. Функцию можно настроить так, что определенные файлы при анализе будут пропущены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Охранник магазина в Сочи разбил машину посетителю без маски

22.09 / В Непале умер альпинист, который первым совершил 10 восхождений на Эверест

03.10 / Пашинян назвал условие для начала переговоров по Карабаху

23.07 / Берлин ответил Вашингтону на угрозы санкций против «Северного потока – 2»

04.08 / Россия перебросила в ДНР И ЛНР 30 грузовиков с оружием

19.08 / В Польше сожалеют, что ЕС встаёт на сторону «Газпрома» по вопросу «Северного потока — 2»

30.11 / Тихановскому продлили арест до конца февраля 2021 года

14.11 / В Раде предупредили о возможности дефолта на Украине

27.07 / В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о новом коронавирусе во Вьетнаме

11.12 / Компания Suzuki в ноябре снизила продажи в РФ на 8%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска