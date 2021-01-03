Microsoft предлагает инструмент для анализа содержимого накопителей

03.01.2021, 2:26, Новости дня

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Разработчики из компании Microsoft решили упростить жизнь пользователям, скачивающим на свои компьютеры много файлов. Для этого в операционной системе Windows 10 они внедрят новый инструмент, при помощи которого можно проанализировать содержание накопителей.

Пользователь сможет быстро определить перечень файлов, которые занимают больше всего места на диске. О появлении новой функции в операционной системе сообщил инсайдер, участвующий в тестировании новой версии программного продукта.

Также стало известно, что в данной функции предусмотрены определенные фильтры, упрощающие поиск ненужных файлов. Функцию можно настроить так, что определенные файлы при анализе будут пропущены.