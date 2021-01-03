 

France 24 – 2021-й встретили скромно — пандемия омрачила новогодние торжества по всему миру

03.01.2021, 2:22, Новости дня
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Поскольку во многих регионах ситуация с коронавирусом остаётся сложной, Новый год в большинстве из них отмечали с куда меньшим размахом, чем обычно: где-то, как в Великобритании, ограничились отменой салютов, а где-то, как во Франции, ввели комендантский час, приняв жёсткие меры для обеспечения его соблюдения, передаёт France 24. По данным канала, в обычном режиме празднования проходили разве что в Новой Зеландии и ряде соседней с ней стран, где на данный момент не осталось активных случаев коронавирусной инфекции.

Одной из первых стран, встретивших Новый год, стала Австралия — однако, хотя Сиднейскую бухту, как и всегда, озарили фейерверки, жителей города призывали не выходить на улицу, чтобы полюбоваться зрелищем своими глазами, и большинство из них наблюдали за нынешним семиминутным пиротехническим шоу дома по телевизору в прямой трансляции.  

Администрация Лондона ежегодный салют отменила, попытавшись таким образом не дать людям повода собраться толпой в центре города. А тем временем на другом берегу Ла-Манша, во Франции, улицы городов по приказу властей заполонили сто тысяч стражей правопорядка, обеспечивавших соблюдение введённого по всей стране комендантского часа. 

Такое резкое ужесточение противодействия нарушениям антикоронавирусных мер в виде введения комендантского часа имело место и в других странах, включая Италию, Турцию и Грецию. 

ЖЕНЩИНА: Убедительно просим жителей города и дальше носить маски. 

В ЮАР граждан призвали отказаться от праздничных вечеринок и почтить память медиков и людей, погибших во время пандемии, зажигая свечи. 

В Дубае, куда праздновать Новый год приезжают люди со всего мира, решили несмотря на недавний рост заболеваемости торжества в честь праздника не отменять.  

В бразильском Рио-де-Жанейро, знаменитом своими пиршествами, официальные мероприятия и салют отменили, но сотрудники полиции подготовились к трудной и долгой ночи. 

В токийском храме Сэнсо-дзи, Новый год встретили громогласным колокольным звоном, однако губернатор попросил граждан не участвовать в церемониях отсчёта последних секунд старого года. 

А в Новой Зеландии и ряде соседних островных государств в Тихом океане, где также на данный момент нет ни одного активного случая заболевания коронавирусной инфекцией, празднование Нового года прошло в обычном режиме. 

Дата выхода в эфир 31 декабря 2020 года.



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