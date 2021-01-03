В Псковской области без света остались более 11 тыс. человек

03.01.2021, 1:50, Новости дня

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Налипание мокрого снега на проводах привело к массовым аварийным отключениям электричества в Псковской области, в результате без света остались около 11,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Минэнерго РФ держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области, где из-за налипания мокрого снега на проводах произошли отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (дочерняя компания ПАО «Россети» – ПАО «МРСК Северо-Запада»). По состоянию на 21.00 мск без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 766 населенных пунктах Псковского, Печорского, Островского, Струго-Красненского и Себежского районов (около 11,2 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей – 7,7 МВт», – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства ТАСС.

Там уточнили, что в восстановительных работах задействовано 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 0,85 МВт. «Температура наружного воздуха – ноль градусов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 112 бригад (348 специалистов и 103 единицы спецтехники)», – говорится в сообщении.

В субботу днем после ночного снегопада без электричества остались около 16,2 тыс. жителей в населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов Псковской области, а также 13 социально значимых объектов. В течение дня энергетики обеспечили энергоснабжение для всех социально значимых объектов региона. В пресс-службе «Россетей» сообщили, что в Псковской области введен особый режим работы в зоне ответственности Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Мобилизовано 110 аварийно-ремонтных бригад, в том числе 509 человек, 149 единиц техники.

Напомним, 30 декабря аномальные морозы в Приморском крае стали причиной аварии на электросетях в городе Большой Камень. Кроме того, в ноябре на Приморье обрушился ледяной циклон с дождем, который нарушил междугородное транспортное сообщение. Часть Владивостока временно осталась без отопления и света. Из-за перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.