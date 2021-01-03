Освобожденные из плена в Ливии россияне прилетели в Москву
03.01.2021, 1:50,
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Освобожденные из плена в Ливии три россиянина и житель Украины прибыли в московский аэропорт Шереметьево, сообщил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
«Самолет сел, он едет по полосе. Я нахожусь на летном поле, встречаю», – приводит слова Малькевича ТАСС. Он уточнил, что у прибывших из Ливии нет с собой никаких документов, в том числе паспортов.
Накануне Малькевич сообщал, что из плена в Ливии освобождены группа россиян и один житель Украины, похищенные в африканской республике несколько недель назад.
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