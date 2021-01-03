 

В Канаде разбился вертолет, среди погибших есть дети

03.01.2021, 1:46, Новости дня
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Вечером 1 января на севере канадской провинции Альберта разбился вертолет Robinson R44, все находившиеся в нем люди погибли. Об этом со ссылкой на Канадскую королевскую конную полицию (RCMP) сообщило агентство The Canadian Press.

В ведомстве отметили, что жертвами авиакатастрофы стала семья из четырех человек – двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 18 лет.

Вертолет упал на поле, принадлежащее фермеру.

Сам летательный аппарат является частной собственностью.

Представители службы, отвечающей за безопасность полетов, рассказали, что пока неизвестно, откуда и куда летел вертолет.

Robinson R44 – легкий многоцелевой четырехместный вертолет американской компании Robinson Helicopter. Разработан в 1980-е годы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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