В Черниговской области в новогоднюю ночь погиб сотрудник Офиса генпрокурора – СМИ

03.01.2021, 1:46, Новости дня

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В Черниговской области в новогоднюю ночь нашли мертвым начальника отдела обращений граждан Офиса генерального прокурора Украины Евгения Котенко. Об этом 2 января сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах “Украинская правда”.

Собеседник издания рассказал, что тело прокурора нашел днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса “Бреч”, где Котенко праздновал Новый год.

По предварительной информации, прокурор встречал 2021 год вместе с женой Юлией, также сотрудницей Офиса генпрокурора, а в районе 2.00 по неизвестным пока причинам пошел в лес и вышел оттуда около 5.00. Его тело впоследствии обнаружили в 500 метрах от гостиничного комплекса.

По данным “Украинской правды”, камеры наблюдения зафиксировали, как Котенко вышел из леса и разделся.

Причиной смерти называют переохлаждение. Видимых телесных повреждений на нем якобы не обнаружили, следов борьбы тоже.