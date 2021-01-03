 

В Минобороны заявили о разработке робота РХБ-защиты

03.01.2021, 0:58, Новости дня
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Многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ разрабатывается в РФ в рамках гособоронзаказа, сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что «в состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты», передает ТАСС.

Робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. Также он будет участвовать в ликвидации последствий применения противником оружием массового поражения в военное время.

В мирное время комплекс можно будет применить в случае возникновения аварий на РХБ опасных объектах.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что РФ и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов.



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