 

Лолита вышла замуж в шестой раз

03.01.2021, 0:58, Новости дня
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Певица Лолита Милявская в эфире специального новогоднего шоу «Маски» на НТВ рассказала, в связи с чем так преобразилась внешне: похудевшую звезду не узнали члены жюри, включая Филиппа Киркорова.

Киркоров предположил, что причина в том, что Лолита влюбилась в кого-то. «Я вообще-то уже замужем!» – ответила Милявская, слова которой приводит «Московский комсомолец».

Имя нового избранника певицы пока остается неизвестным. Ведущий Вячеслав Макаров решил не заострять внимание на данной теме и подчеркнул, что это «другая история».

Это уже шестой брак Лолиты Милявской. По данным СМИ, в 2020 году певица похудела на 17 кг.

В июле 2019 года Милявская заявила, что после девяти лет брака расстается с 44-летним теннисистом и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.



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